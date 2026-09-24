America's Cup a Napoli, presentati i Team della Preliminary Race

Giovedì mattina sulla terrazza di Castel dell’Ovo a Napoli c’è stata la presentazione dei team che da venerdì 25 settembre si sfideranno nel Golfo di Napoli per la seconda regata preliminare della Louis Vuitton 38a America’s Cup. ” Il Golfo di Napoli è molto difficile come campo di regata. Faremo il meglio che possiamo ma anche mettere le basi per la prossima America’s Cup che è la regata vera che si terrà l’anno prossimo. Sarà una regata aperta fino all’ultimo sorpasso “, ha detto a mergine Margherita Porro, skipper Luna Rossa 2 Women & Youth.