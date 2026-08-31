Scuole, primarie aperte in anticipo in Emilia-Romagna: il primo giorno a Bologna

Prima campanella dell’anno questa mattina per oltre ottomila bambine e bambini delle scuole primarie dell’Emilia-Romagna i cui genitori, su base volontaria, hanno aderito al progetto sperimentale ‘Settembre insieme’. L’iniziativa, voluta dalla Regione, coinvolge 150 istituti scolastici da Piacenza a Rimini. Stamattina, a Bologna, ad accogliere quelli iscritti alla scuola primaria ‘Scandellara’ di San Donato-San Vitale a Bologna erano presenti il presidente della Regione, Michele de Pascale, l’assessora regionale alla Scuola, Isabella Conti, il sindaco della Città Metropolitana di Bologna, Matteo Lepore, e l’assessore del Comune, Daniele Ara. “Con l’apertura anticipata delle scuole primarie diamo una risposta concreta a un’esigenza che riguarda tante famiglie: conciliare i tempi del lavoro e quelli della vita familiare, soprattutto nelle settimane in cui l’estate finisce ma la scuola non è ancora iniziata – ha sottolineato il sindaco Lepore -. A Bologna 22 plessi accoglieranno gratuitamente circa 1.700 bambine e bambini, con attività sportive, educative e creative, e con una particolare attenzione all’inclusione.