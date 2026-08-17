Cosenza, aereo ultraleggero disperso: le ricerche dei vigili del fuoco

Ricerche in corso tra Fuscaldo e Falconara Albanese, in provincia di Cosenza, per un aereo ultraleggero con due persone a bordo di cui si sono perse le tracce da ieri sera. In azione i vigili del fuoco. Il velivolo era partito ieri da Capo d’Orlando ed era diretto a Sibari. Dopo la denuncia da parte dei familiari è stato attivato il piano ricerca persone scomparse dalla Prefettura. A supporto è stato inviato personale SAPR abilitato al pilotaggio da remoto dei droni ed è stato attivato un elicottero versione SAR dell’Aeronautica Militare. Sono stati effettuati anche riscontri con idonea strumentazione. Secondo quanto comunicato dai vigili del fuoco, è stato inviato nella zona interessata l’elicottero del RV di Salerno (Drago VF165) che sta collaborando nelle attività di ricerca unitamente al velivolo dell’esercito in supporto alle squadre di terra.