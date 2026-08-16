Florida, l'iconico Miami Marine Stadium visto dall'alto

I cittadini di Miami martedì decideranno il futuro del Marine Stadium, chiuso nel 1992 a seguito dei gravi danni subiti durante l’uragano Andrew e caduto in rovina. Gli elettori dovranno scegliere se consentire all’amministrazione della città di collaborare con un’azienda privata per riportare allo splendore di un tempo questo stadio unico, situato a Virginia Key, di fronte al centro di Miami. Considerato un capolavoro dell’architettura brutalista della metà del secolo scorso, dotato di 6.500 posti, è stato inaugurato nel 1963 come unico circuito nazionale dedicato alle gare di motonautica. Progettato da un rifugiato cubano, ha fatto da sfondo al film di Elvis Presley del 1967 “Clambake” ed è stato uno dei luoghi preferiti da Gloria Estefan e Jimmy Buffett, che si esibivano su un palco galleggiante mobile.