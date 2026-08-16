Cisgiordania, Papa Leone XIV: "Stop alla violenza contro la popolazione palestinese"

Appello di Papa Leone XIV per la fine delle violenze nei confronti dei palestinesi della Cisgiordania occupata, vittime di assedi continui da parte dei coloni israeliani. “Rinnovo il mio appello affinché cessi la violenza in corso contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania e chiedo con urgenza alla comunità internazionale a impegnarsi per promuovere la soluzione dei due Stati, per una pace giusta e duratura”, ha detto Prevost da Castel Gandolfo, la storica residenza estiva del Vaticano a sud di Roma.