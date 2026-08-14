Montagna, Gdf salva un cane che era precipitato da un salto di roccia col padrone: il video dell'operazione

Nella giornata di ieri, 13 agosto, un’escursione nella zona di Tirolo si è purtroppo trasformata in tragedia per un turista tedesco di 58 anni che, in fase di rientro, si è separato dalla moglie e da amici di famiglia insieme al suo cane Mia, per proseguire in compagnia del suo amico a quattro zampe la passeggiata, senza, tuttavia, mai fare ritorno alla struttura ricettiva che li ospitava. I familiari dell’uomo, constatato il mancato rientro in albergo, hanno contattato la Centrale Unica di Emergenza del “112”, che ha attivato la macchina dei soccorsi. Le Fiamme Gialle del SAGF di Merano e i soccorritori del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas) hanno immediatamente attivato le ricerche e, anche grazie alla localizzazione del cellulare del turista, lo hanno individuato poco dopo, in una zona boschiva molto fitta, purtroppo privo di vita, presumibilmente per i traumi riportati dopo essere precipitato verso valle, a causa di un salto di roccia. Del cane, tuttavia, i soccorritori non hanno trovato alcuna traccia. Nella mattinata di oggi, nel corso di una perlustrazione della zona, i militari della Guardia di finanza hanno avvistato, su un costone della montagna, l’animale, che appariva in difficoltà, in quanto bloccato in una zona molto ripida.I finanzieri gli si sono avvicinati e hanno constatato che Mia era ferita alle zampe posteriori e molto impaurita. A quel punto, sono iniziate le operazioni di recupero, che hanno richiesto l’intervento dell’elicottero della Sezione Aerea della Guardia di finanza di Bolzano e tutta l’esperienza del finanziere Fabio Colella, della Stazione SAGF di Silandro, esperto conduttore cinofilo che, dopo essere stato verricellato sul punto in cui si trovava Mia, è riuscito a rassicurarla e, dopo averla imbragata, a trasportarla a bordo.