Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez hanno detto sì: sposi dopo 10 anni insieme

Dopo 10 anni insieme, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez hanno detto sì. I due si sono sposati l’11 agosto a Cascais, in Portogallo, a un anno esatto dalla foto con cui annunciarono il fidanzamento su Instagram. Sui social la coppia ha postato un’immagine delle loro mani con le fedi nuziali e la didascalia: “C <3 G”. Dalla loro unione sono nate due figlie, Alana Martina e Bella Esmeralda. Alle bambine si aggiungono anche Cristianinho, 15 anni, figlio solo del calciatore, e i gemelli Eva e Mateo, di 8 anni, figli che Ronaldo ha avuto tramite maternità surrogata. Da mesi Georgina Rodriguez si preparava al tanto atteso sì, come testimoniato dall’abito scelto per l’ultimo Met Gala, uno splendido abito che strizzava l’occhio proprio al matrimonio prossimo, con tanto di velo sulla testa. La storia tra il calciatore e l’ex commessa continua, ora con il lieto fine delle fiabe più belle.