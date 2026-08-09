Yemen, Houthi attaccano il porto di al-Makha: almeno 7 morti

Domenica i ribelli Houthi dello Yemen, sostenuti dall’Iran, hanno attaccato il porto di al-Makha controllato dal governo sulla costa del Mar Rosso, uccidendo diverse persone e alimentando i timori per le minacce alle strategiche rotte marittime del Medio Oriente e per un potenziale ritorno alla guerra civile. Le Forze di Resistenza Nazionale, alleate del governo yemenita, hanno dichiarato che almeno sette persone – quattro militari e tre civili – sono rimaste uccise e 15 civili ferite nell’attacco degli Houthi. Al-Makha è uno dei porti principali ed è stato ristrutturato per gestire il traffico marittimo che evita il porto di Hodeida, controllato dagli Houthi.