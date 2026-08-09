Mosca, il carnevale sul SUP: centinaia in costume sul fiume Yauza

Centinaia di praticanti di stand-up paddle hanno invaso domenica le acque del fiume Yauza, a Mosca, per partecipare al tradizionale carnevale dedicato al SUP. I partecipanti hanno attraversato la capitale russa indossando costumi colorati, abiti tradizionali e look particolarmente originali, trasformando la navigazione in una vera e propria festa sull’acqua. A rendere ancora più vivace l’evento, gruppi musicali dal vivo e cheerleader hanno accompagnato la sfilata, mantenendo alta l’energia lungo il percorso.