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lunedì 10 agosto 2026

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Mosca, il carnevale sul SUP: centinaia in costume sul fiume Yauza

LaPresse
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Centinaia di praticanti di stand-up paddle hanno invaso domenica le acque del fiume Yauza, a Mosca, per partecipare al tradizionale carnevale dedicato al SUP. I partecipanti hanno attraversato la capitale russa indossando costumi colorati, abiti tradizionali e look particolarmente originali, trasformando la navigazione in una vera e propria festa sull’acqua. A rendere ancora più vivace l’evento, gruppi musicali dal vivo e cheerleader hanno accompagnato la sfilata, mantenendo alta l’energia lungo il percorso.