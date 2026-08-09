Iran, media diffondono un video di Mojtaba Khamenei ma è senza data

I media semi-ufficiali iraniani hanno diffuso un video che mostra la Guida Suprema, l’Ayatollah Mojtaba Khamenei, durante quella che sembra essere una lezione di giurisprudenza. Associated Press non è in grado di verificare in modo indipendente quando e dove sia stato girato il video. L’agenzia di stampa Mehr aveva già diffuso, nel marzo 2026, un video che sembra essere stato registrato durante lo stesso evento. Il filmato appena diffuso sembra includere diverse inquadrature della lezione di Mojtaba Khamenei che l’agenzia di stampa aveva mostrato all’inizio di quest’anno. Si ritiene che Khamenei abbia smesso di insegnare pubblicamente nel 2024. Secondo quanto riferito, avrebbe riportato gravi ferite durante le prime fasi della guerra tra Stati Uniti e Iran e da allora non è più apparso in pubblico. Ha comunicato esclusivamente tramite dichiarazioni scritte. Non è chiaro il motivo per cui Mehr abbia diffuso questo filmato proprio ora.