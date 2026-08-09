Giappone, Nagasaki commemora l’81° anniversario della bomba atomica degli Usa

Nagasaki ha commemorato l’81° anniversario del bombardamento atomico degli Usa sulla città del sud del Giappone; il sindaco ha parlato del crescente sostegno alla deterrenza nucleare nella comunità internazionale, compreso il Giappone, e ha chiesto al proprio governo di impegnarsi maggiormente a favore del disarmo nucleare. Rappresentanti di oltre 90 paesi hanno partecipato a una cerimonia commemorativa al Parco della Pace di Nagasaki, dove sono intervenuti, tra gli altri ospiti, il sindaco Shiro Suzuki e il primo ministro Sanae Takaichi. Alle 11:02, l’ora esatta in cui la bomba al plutonio esplose sopra Nagasaki, i partecipanti hanno osservato un minuto di silenzio. La bomba atomica sganciata dagli Stati Uniti su Nagasaki il 9 agosto 1945 causò la morte di 70.000 persone, tre giorni dopo il bombardamento di Hiroshima che ne uccise 140.000. Il Giappone si arrese il 15 agosto 1945, ponendo fine alla Seconda guerra mondiale e a quasi mezzo secolo di aggressioni in tutta l’Asia.