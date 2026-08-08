Indonesia, la siccità fa riemergere un villaggio sommerso da un bacino idrico

I resti del villaggio di Somang sono riemersi in un bacino idrico che si sta prosciugando a causa di una prolungata siccità in Indonesia. Il villaggio, situato nella provincia di Banten, è stato sommerso nell’ambito del progetto del bacino di Karian, costruito tra il 2015 e il 2023 per rifornire d’acqua l’area della Grande Giacarta. Tuttavia, quattro mesi senza pioggia hanno fatto abbassare il livello dell’acqua, riportando alla luce case, una moschea e altri edifici dell’ex area residenziale.