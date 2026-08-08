Gaza, palestinesi in spiaggia per sfuggire al caldo torrido: il litorale invaso dalla folla

I palestinesi si sono riversati sulle spiagge di Gaza City per sfuggire al caldo torrido dell’estate, dato che gran parte dell’enclave rimane in rovina. Devastata da oltre due anni di guerra, la spiaggia è diventata una delle poche attività ricreative rimaste nella Striscia per i palestinesi che vogliono trovare sollievo dalle temperature altissime. “La gente è uscita per sfuggire, per uscire dalle tende e dal caldo torrido”, ha detto Nasser Zuhra, in spiaggia con la sua famiglia. Le spiagge di Gaza non sono diventate solo un rifugio per i palestinesi che sfuggono al caldo, ma hanno anche ospitato decine di migliaia di sfollati che hanno allestito le loro tende in riva al mare. Molte persone vi si recano con i propri figli, persone che non hanno altro posto dove andare. In questo momento “non ci sono bombardamenti o raid da nessuna parte”, ha spiegato Hossam Helou, aggiungendo che la spiaggia è uno di quei luoghi in cui i bambini sono relativamente al sicuro.