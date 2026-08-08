Caldo, in Bosnia 'bruciati' molti raccolti di mais

Campi di mais bruciati si estendono per ettari di terreno arido nella Bosnia nord-orientale, dove, secondo gli agricoltori, il caldo intenso e la siccità hanno compromesso il raccolto di quest’anno. Il Paese ha registrato diverse ondate di calore quest’estate, come altri paesi in Europa. Quella più recente ha raggiunto il suo picco nei Balcani giovedì, con temperature che si sono avvicinate ai 40 °C e con le autorità impegnate a fronteggiare siccità e incendi boschivi. I coltivatori di cereali vedono i loro raccolti di mais appassire e i loro mezzi di sussistenza andare in fumo. L’agricoltore Slavisa Lukic, di Bijeljina, spiega che il raccolto di mais di quest’anno sarà molto scarso. L’uomo ricorda come si sia ridotta la quantità di grano prodotta negli anni: un tempo il suo terreno produceva dalle 6 alle 7 tonnellate per ettaro, quest’anno il raccolto si aggirerà attorno a 1,5-2 tonnellate per ettaro.