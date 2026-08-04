Stadio Maradona riqualificato, Manfredi: "Impianto da semifinale degli Europei"

Questa mattina a Napoli, a palazzo San Giacomo, è stato presentato il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica per l’ammodernamento funzionale ed energetico dello Stadio Maradona. “In questo stadio c’è la storia del calcio in città, non lo possiamo rottamare dalla sera alla mattina perché abbiamo cambiato idea” , sono state le parole del sindaco Gaetano Manfredi a margine della presentazione del progetto. ” Abbiamo seguito gli standard UEFA con uno stadio che, mantenendo ovviamente la sua struttura originaria, è completamente sostenibile quindi autosufficiente dal punto di vista energetico, dal punto di vista delle risorse idriche, con una grande attenzione all’accessibilità. Si tratta di uno stadio che possa essere vissuto per sette giorni alla settimana”. “Noi sfruttiamo anche la grande accessibilità della zona di Fuorigrotta che ha già tre linee della metropolitana, perché uno dei requisiti della Uefa è che lo stadio sia prevalentemente accessibile con il trasporto pubblico. Prevediamo il pieno uso del Maradona anche durante i lavori, senza neanche una riduzione della capienza, utilizzando l’ampliamento del terzo anello. È uno stadio tra gli standard più elevati della Uefa e che può fare una semifinale degli Europei”, ha concluso Manfredi.