New York, incendio in metropolitana: 12 i feriti

Dodici persone sono rimaste ferite quando, nelle prime ore di martedì mattina a New York, un treno di servizio ha preso fuoco riempiendo di fumo la stazione della metropolitana di Astor Place. Secondo la WABC, il convoglio diretto a sud ha preso fuoco sui binari dell’espresso della stazione poco prima delle 2:30 del mattino. A quanto pare, dal tunnel si è sprigionato un denso fumo mentre i pendolari correvano verso la strada. La WABC riferisce che sette dipendenti della MTA e cinque vigili del fuoco sono rimasti feriti a causa dell’incendio. Causate le interruzioni del servizio sulle linee 4 e 6.