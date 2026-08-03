Ucraina, raid russo su Zaporizhzhia: morta una donna, 21 i feriti

Una donna è rimasta uccisa e 21 persone sono rimaste ferite dopo che domenica la Russia ha colpito la città di Zaporizhzhia, nel sud dell’Ucraina, secondo quanto riferito dalle autorità. Secondo le autorità locali, la Russia ha sferrato due ondate di attacchi, sganciando un totale di otto bombe guidate sulla città. Gli attacchi hanno danneggiato edifici residenziali, abitazioni private, automobili e un complesso di magazzini, ha dichiarato l’Amministrazione militare regionale di Zaporizhzhia.