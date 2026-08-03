Matt Damon e Charlize Theron a Seul per presentare "L'Odissea"

Matt Damon, Charlize Theron e il regista Christopher Nolan sono a Seul, in Corea del Sud per presentare “L’Odissea” in vista dell’uscita del film nel Paese asiatico.

Nolan, Damon, Theron e la produttrice Emma Thomas hanno partecipato a una sessione di domande e risposte con oltre un centinaio di giornalisti presso l’InterContinental Grand Seoul Parnas.

Il film, un adattamento dell’antico poema di Omero, è il primo lungometraggio di Nolan dopo il film vincitore dell’Oscar “Oppenheimer” e vede Damon nei panni del leggendario eroe greco Odisseo, affiancato da un cast che comprende Tom Holland, Zendaya, Anne Hathaway, Lupita Nyong’o, Robert Pattinson e Charlize Theron.