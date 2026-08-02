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domenica 2 agosto 2026

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Camera ardente per Don Mazzi, Roby Facchinetti: “Ha avuto un ruolo unico”

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Continua la partecipazione al ricordo di Don Mazzi nella sede della comunità Exodus al Parco Lambro di Milano, dove è stata allestita, da ieri, la camera ardente. Amici, collaboratori, ex ospiti della comunità e cittadini hanno reso omaggio al fondatore di Exodus, morto venerdì all’età di 96 anni. Tra i visitatori anche il cantante Roby Facchinetti che ha ricordato il presbitero con queste parole: “Se pensate a quanti ragazzi sono passati da Exodus, ce l’hanno fatta grazie a lui, altri magari no, però il suo ruolo è stato veramente unico e si spera che tutto quello che ha lasciato e seminato possa andare avanti come prima e, perché no, magari anche meglio di prima” ha detto il leader dei Pooh.