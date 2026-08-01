Gaza, raid israeliani su varie parti della Striscia: 7 morti

L’esercito israeliano ha effettuato diversi raid su Gaza sabato. Il ministero della Salute, controllato da Hamas, afferma che sette palestinesi sono stati uccisi e 76 feriti negli attacchi israeliani avvenuti nella Striscia nelle ultime 48 ore, mentre un’altra persona è deceduta a causa delle ferite riportate in un precedente attacco israeliano. A Deir al-Balah i bombardamenti hanno anche colpito l’Ospedale dei Martiri di al-Aqsa. Un portavoce della struttura sanitaria accusa l’Idf di aver colpito e distrutto uno dei magazzini di attrezzature mediche dell’ospedale, come riporta il Times of Israel. Le immagini dal luogo dell’attacco mostrano un grande cratere tra tende ed edifici, con scatole di cartone e il loro contenuto sparsi ovunque. Le autorità militari dello stato ebraico non hanno rilasciato commenti. I raid hanno colpito anche Nuseirat, Magazhi e Gaza City.