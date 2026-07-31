Don Mazzi, Taverna (ExodUs): "ieri sera mi ha detto ‘dobbiamo cominciare’"

“È un momento di smarrimento da una parte, ma anche di ringraziamento, perché abbiamo fatto tanta strada insieme, tante conquiste, tante battaglie, ma come esito di un lungo percorso siamo soddisfatti. Questo credo sia anche un po’ il ‘grazie’ che viene fuori dal cuore”. Lo ha detto il vicepresidente dalla comunità Exodus di Milano Franco Taverna. “Don Antonio aveva un bel carattere, un carattere molto forte. Una cosa curiosa di ieri sera, nel momento in cui ci siamo salutati mi ha detto ‘ma allora Franco, qui cosa bisogna fare? Fammi capire. C’è un bagno che dobbiamo sistemare, però Franco, l’importante qua è che cominciamo, dobbiamo cominciare’. Ecco, a me è la cosa che ha veramente colpito, che ieri sera, con l’ossigeno nel naso, con la flebo, a 96 anni e con la prospettiva imminente della sua partenza, mi dicesse che bisogna cominciare, è un grandissimo messaggio per me. Bisogna cominciare, dobbiamo cominciare”, ha concluso Taverna.