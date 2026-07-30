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giovedì 30 luglio 2026

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Incendi in Spagna, le immagini aeree della devastazione lasciata dalle fiamme

LaPresse
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Gli incendi che hanno bruciato nei giorni scorsi la Spagna hanno lasciato dietro di sé solo detriti e cenere.

Le immagini aeree riprese dai droni mostrano la devastazione causata dai roghi nella zona di El Encinar del Alberche, a Madrid. Nel frattempo, decine di migliaia di persone hanno iniziato a tornare a casa dopo i progressi compiuti dai vigili del fuoco nei dintorni della capitale e di Ávila.

Secondo Copernicus, l’Europa occidentale ha registrato il giugno più caldo di sempre, con temperature estreme e siccità diffusa che hanno contribuito alla propagazione e all’intensificazione degli incendi in Francia e Spagna.