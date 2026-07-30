Comunali Milano, Civita: "Andrò avanti con candidatura, Lupi non è risposta"

“Auspico di poter raccogliere le adesioni di tutto il centrodestra e del mondo moderato, però andrò comunque avanti perché credo che ci sia già una parte importante che mi sostiene e ci sono tanti tra cui i giovani, le aziende, le associazioni, che stanno credendo in questo progetto, mi sembra doveroso per Milano”. Lo ha annunciato Antonio Civita, patron di Panino Giusto, aspirante candidato civico del centrodestra a Milano, presentando nei suoi uffici il programma, alla presenza all’ex sindaco Gabriele Albertini e del vicepresidente del Partito Popolare Europeo, Massimiliano Salini. Su Maurizio Lupi Civita ha detto “non credo che sia la risposta che Milano sta cercando: questa è la mia idea. Però è giusto anche che lui faccia il suo percorso alla fine qui tutti si possono candidare. Si è detto che la partita finale si giocherà nel tavolo di Roma, ma l’ho sempre saputo, è evidente che ci sarà un momento sintesi tra la Meloni, Salvini e Tajani. Aspettiamo quel momento, nel frattempo noi però abbiamo lavorato e abbiamo presentato un programma che ha più di 150 progetti. Abbiamo avuto appoggio del partito Liberal Democratico, alcune uscite da parte di Forza Italia e di Calenda che hanno detto che alcuni ci appoggiano ed altri guardano con interesse a questa proposta. Io ho sempre sentito vicino il mondo di Forza Italia da sempre però come ripeto, la politica non gioca solo il tavolo di Milano, ha tanti equilibri. Ma l’appello che voglio di nuovo fare è non perdiamo il tempo utile per poter fare qualcosa di importante su Milano”.