Nazionale, Malagò: “Roberto Mancini nuovo tecnico"

“Per ciò che riguarda la vicenda del commissario tecnico, o allenatore come lo volete chiamare, quello che è emerso e uscito dagli organi di informazione corrisponde al vero, nel senso che c’era un candidato che era assolutamente stato definito, anzi direi concordato, su indicazione del direttore tecnico e Paolo Maldini, coadiuvato da Leonardo in qualità di consulente, poi l’evoluzione o meglio l’involuzione sul nominativo prescelto che era quello di Andrea Pirlo ha portato il sottoscritto, onestamente a non approvare più questa candidatura. E’ semplicemente un discorso di valutazione di opportunità, mi dispiace magari che qualcuno l’ha un po’ colorita tutta questa situazione, non ci sono altre interpretazioni dei fatti, non ci sono altre verità, non ci sono altre situazioni che hanno determinato questa valutazione. Questa scelta deriva dal fatto che non ero affatto al corrente io e così sembra anche il direttore tecnico di questa collaborazione che esisteva già da luglio del 25 e questo anche sicuramente ha rappresentato qualche cosa che ha naturalmente fatto riflettere su una presa di posizione”. Giovanni Malagò, in conferenza stampa dopo la riunione del Consiglio federale annuncia l’esclusione di Pirlo dalla rosa degli allenatori della nazionale. Una scelta legata al fatto che Pirlo ha una collaborazione con una società di scommesse russa, una collaborazione che Malagò ha considerato “poco opportuna”. “Io – ha poi annunciato Malagò – ho ritenuto a quel punto che la persona che dovesse diventare commissario tecnico della nazionale italiana fosse Roberto Mancini di cui onestamente come sempre mi assumo la responsabilità”.