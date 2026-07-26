Michigan, 8 persone morte in casa tra cui 6 bambini

Otto persone, tra cui sei bambini, sono state rinvenute senza vita in un’abitazione del Michigan a seguito di un incendio; alcune presentavano ferite da arma da fuoco, secondo quanto riferito venerdì dalle forze dell’ordine.

La polizia e i vigili del fuoco sono intervenuti poco prima di mezzogiorno per spegnere un incendio in un’abitazione nel comune di Grand Haven, sulla sponda orientale del Lago Michigan. Gli investigatori non stanno cercando sospetti esterni e, per il momento, una delle ipotesi è quella di un omicidio-suicidio.