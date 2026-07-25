Stati Uniti, Trump ai giornalisti: "Molti di voi mi piacciono, altri per niente"

A Washington si è tenuta nelle scorse ore la cena dedicata ai corrispondenti della Casa Bianca, riprogrammata dopo la sparatoria avvenuta a fine aprile, quando un uomo è entrato nella sala con l’obiettivo di colpire il presidente Donald Trump e altri membri della sua amministrazione presenti per l’occasione. A differenza della volta precedente, la serata è stata organizzata nella sala da ballo dell’hotel Waldorf Astoria, una location più piccola con una capienza di circa 700 persone.

“Come ho detto tre mesi fa, lo spettacolo deve continuare“, ha affermato il leader americano, rivolgendosi ai giornalisti e sottolineando che quanto accaduto ad aprile ha contribuito a insegnare “moltissimo sulla sicurezza e sui pericoli di ciò che facciamo”. Dopo cena, il tycoon ha assistito per oltre un’ora alla cerimonia di premiazione, che ha visto molti riconoscimenti destinati a reporter che hanno pubblicato articoli critici su di lui e sulla sua amministrazione durante il 2025.