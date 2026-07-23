Usa-Russia, l'incontro tra Rubio e Lavrov nelle Filippine

(LaPresse) Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha incontrato nelle Filippine il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, a margine della riunione dei ministri degli Esteri dell’ASEAN a Manila. Il colloquio, durato circa 30 minuti, si inserisce nei tentativi degli Stati Uniti di rilanciare la mediazione per porre fine alla guerra in Ucraina. Al termine dell’incontro, Lavrov ha evitato di rispondere alle domande dei giornalisti su un possibile proseguimento dei negoziati di pace, sull’ipotesi di un cessate il fuoco e sulle accuse secondo cui la Russia starebbe aiutando l’Iran a colpire le truppe statunitensi. A quest’ultima domanda ha replicato soltanto con una battuta rivolta a un giornalista: «Bella acconciatura». L’incontro arriva in un momento in cui gli sforzi diplomatici per fermare la guerra in Ucraina hanno perso slancio: i colloqui indiretti tra Mosca e Kiev sono in stallo, mentre l’attenzione internazionale si è spostata sul conflitto con l’Iran. Nel frattempo, dopo il fallimento di un cessate il fuoco provvisorio, si sono intensificati i nuovi attacchi tra Washington e Teheran.