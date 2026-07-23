Spagna, incendio boschivo a Madrid: evacuati residenti e case danneggiate

(LaPresse) Un incendio boschivo ha costretto all’evacuazione alcuni residenti della Comunità di Madrid, dove le fiamme hanno provocato danni ad abitazioni e veicoli. Gli agenti della Guardia Civil hanno assistito gli abitanti del complesso residenziale El Encinar del Alberche durante l’evacuazione. Le immagini riprese da un drone del governo hanno mostrato la vasta area interessata dal rogo, che ha raggiunto anche la zona di Almorax, nella provincia di Toledo. Secondo il servizio di emergenza regionale di Madrid, il fronte dell’incendio è rimasto stabile durante la notte. Sul posto sono intervenuti 13 mezzi antincendio per contenere la propagazione delle fiamme. La Spagna ha già registrato quest’anno 22 grandi incendi boschivi, classificati come quelli che hanno bruciato oltre 500 ettari di territorio.