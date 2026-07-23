Renzi a Salvini: "Ci dica se va al Viminale, i pendolari ne sarebbero felici"

“Ministro Salvini, se davvero lei è interessato alla grazia per Roggero e alla sicurezza sulle strade, ci dice qui in Aula se vuole andare al Viminale? Perché milioni di italiani ne sarebbero felici. I leghisti? No, i pendolari. Allora ce lo dica ministro se vuole andare al Viminale, tanto la sua risposta sui treni in ritardo non è credibile”. Così il leader di Iv Matteo Renzi, durante il question time in Senato si è rivolto al ministro dei Trasporti Matteo Salvini. “Lei è una fake news ambulante – ha aggiunto Renzi – e non andrà al Viminale ma riuscirà a rovinare la vita dei pendolari italiani ancora per un anno, poi toccherà a noi cambiare”.