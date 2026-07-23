Luca Bernardo: "Contento di non essere stato invitato a pranzo La Russa, sono a dieta"

(LaPresse) – “Quando c’è stato il famoso pranzo a casa del presidente La Russa si è detto di non ripetere un ‘Bernardo 2’. Ringrazio di non essere stato invitato al pranzo perché sono a dieta ed era brutto non mangiare, ma Io lo dico da tempo di non rifare quell’errore ma continuo a vedere questo totocandidati dove non si è ancora deciso, e scelto”. Lo ha detto l’ex candidato del centrodestra a Milano Luca Bernardo, annunciando nel corso di una conferenza stampa il suo approdo al partito di Roberto Vannacci, Futuro Nazionale. Poi Bernardo ha aggiunto: “Nel 2021 non ebbi il sostegno che mi aspettavo e questo mi è dispiaciuto. Mi sono ritrovato in mezzo a una campagna agostana, non ce l’abbiamo fatta non per Bernardo, ma perché al primo turno candidato sindaco è legato a coalizione e in quelle condizioni indipendentemente dal candidato avremmo comunque perso. Quando si parla di dati e si chiama matematica qualche politico anche nazionale dovrebbe fare silenzio e studiare”.