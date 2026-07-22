Milano, il capogruppo di FI Luca Bernardo aderisce a Futuro Nazionale

Terremoto al Consiglio comunale di Milano. Il capogruppo di Forza Italia Luca Bernardo ha infatti deciso di aderire a Futuro Nazionale. L’annuncio ufficiale sarà fatto domani in una conferenza stampa a Palazzo Marino fissata per le 11. Vi prenderanno parte anche il consigliere regionale della Lombardia, Luca Ferrazzi (Futuro Nazionale) e, in collegamento, Roberto Vannacci.

“La sua adesione segna un nuovo passo nel percorso di crescita di Futuro Nazionale, contribuendo a rafforzarne la presenza politica nella città di Milano e a consolidare il radicamento del movimento sul territorio e nelle istituzioni”, ha evidenziato Ferrazzi. Spiazzato il sindaco del capoluogo lombardo, Giuseppe Sala: “Non lo sapevo, lo troverei molto strano. Gli parlerò per capire questa scelta, che mi sembra particolare“, ha commentato.

Bastoni (FnV): “Adesione di Bernardo apre a mondi che ci davano estranei”

“Quello che non si comprende è questo: molti pensano che Futuro Nazionale sia un partito di ultras, di Skinhead, ma non è così. Per esempio, a Milano provincia moltissime adesioni arrivano da Forza Italia, gente che ne ha scritto la storia. L’adesione di un profilo ‘moderato’ come quello di Luca Bernardo ne è la riprova. Personalmente sono molto soddisfatto di come Futuro Nazionale stia crescendo anche a Milano, il profilo di Bernardo apre a mondi che i commentatori politici ci davano estranei. È un primo, piccolo terremoto, ma sono convinto che continueremo a crescere”, ha detto a LaPresse Max Bastoni, referente di Futuro Nazionale del comitato Milano 509.

Bernardo candidato alle Comunali del 2021: “Non distinguo le persone tra fascisti e antifascisti”

Luca Bernardo è stato candidato sindaco di Milano. Nell’estate del 2021, in piena campagna elettorale, di sé stesso disse: “Antifascista? Io mi definisco Luca Bernardo, arrivante dalla società civile. Ho fatto il medico, ho fatto il Covid, ho fatto il sociale da più di venti o trent’anni”.

“Non distinguo le persone tra fasciste e antifasciste, contro questo o quell’altro, le distinguo solo per uomo, donna, e persone per bene“.