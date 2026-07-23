Albania, tensione alla manifestazione contro Edi Rama: polizia usa idranti per disperdere la folla

Tensione a Tirana, in Albania dove i manifestanti si sono scontrati con la polizia davanti al Parlamento albanese. Le forze dell’ordine hanno utilizzato idranti e spray al peperoncino per disperdere la folla. I dimostranti invocano le dimissioni del primo ministro Edi Rama, sostenendo che l’attuale Parlamento non li rappresenti. La manifestazione di giovedì segna la 54ª protesta consecutiva contro un progetto di sviluppo turistico di lusso legato al genero del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Jared Kushner.