Albania, migliaia in piazza a Tirana contro il resort di lusso di Trump e Kushner

Migliaia di persone hanno manifestato venerdì in Albania per il tredicesimo giorno consecutivo contro un progetto immobiliare di lusso legato alla figlia e al genero del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Ivanka Trump e Jared Kushner. I manifestanti hanno sfilato per le strade di Tirana, chiedendo le dimissioni del primo ministro Edi Rama a causa del progetto immobiliare di lusso previsto nell’area protetta della laguna di Zvernec-Narta e sull’isola disabitata di Sazan.

Gli ambientalisti sostengono che il progetto danneggerebbe l’ambiente naturale della zona e l’habitat unico della fauna selvatica, tra cui quello dei fenicotteri e dei pellicani. Rama ha difeso il progetto, affermando che si tratta del più grande investimento nella storia dell’Albania e sostenendo che lo sviluppo e la protezione dell’ambiente possono andare di pari passo. Nonostante la difesa del progetto da parte del primo ministro, le proteste hanno preso slancio, con sostenitori delle comunità albanesi nella vicina Grecia e in altri paesi europei che hanno organizzato manifestazioni.