Soldati Usa morti in Giordania, Rubio: "Grati di avere americani così eroici in divisa"

Due soldati americani hanno perso la vita venerdì in Giordania in seguito a un attacco sferrato da un drone e da un missile iraniani. Un terzo militare risultava disperso. Le forze armate Usa hanno fatto sapere che domenica sono stati rinvenuti “resti non identificati”, attualmente oggetto di analisi. “Il nostro pensiero va alle loro famiglie: questi sono eroi che hanno pagato il prezzo più alto”, ha dichiarato il Segretario di Stato americano Marco Rubio ai giornalisti alla Joint Base Andrews nel Maryland, prima di partire per partecipare al vertice dell’Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico nelle Filippine. “Nessuna missione militare è sicura. È tutto intrinsecamente pericoloso. E siamo semplicemente grati di avere americani così eroici in divisa al servizio del nostro Paese”, ha aggiunto Rubio.