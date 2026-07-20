Noemi cade dal palco e finisce in ospedale: 30 giorni di prognosi

Paura durante il concerto di Noemi a San Salvo Marina, in Abruzzo. La cantante è caduta dal palco al termine di un brano, mentre salutava il pubblico. Secondo le prime ricostruzioni, avrebbe perso l’equilibrio mettendo un piede in fallo. Soccorsa dal personale del 118, è stata trasferita all’ospedale San Pio di Vasto per accertamenti: per lei una prognosi di 30 giorni. L’esibizione è stata sospesa intorno alle 22 e 30. Il Comune di San Salvo ha espresso vicinanza all’artista e ha rinviato lo spettacolo pirotecnico previsto a fine serata.