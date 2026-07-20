Mondiali 2026, Madrid il giorno dopo la festa per il trionfo della Spagna: "Emozionante, abbiamo dormito poco"

Il giorno dopo il trionfo della Spagna ai Mondiali 2026, Madrid si è risvegliata sonnolenta, per la festa durata tutta la notte, ma ancora felice. “Ho dormito solo 3/4 ore ma ne valeva la pena per la nazionale”, racconta un ragazzo visibilmente assonnato mentre altri madrileni raccontano le loro emozioni. “L’abbiamo vissuta in famiglia, pieni di gioia”, racconta una donna mentre un altro uomo parla delle partita: “Sembrava che la palla non volesse entrare ma alla fine abbiamo segnato”.
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