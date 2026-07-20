Mondiali 2026, anche gli sfollati in Venezuela si sono emozionati per Spagna-Argentina

La Spagna è campione del mondo per la seconda volta nella sua storia. Al MetLife Stadium di New York, le Furie Rosse hanno battuto l’Argentina 1-0 dopo i supplementari, grazie al gol di Ferran Torres. Decisiva anche l’espulsione di Enzo Fernández. L’Albiceleste chiude la finale senza tiri in porta e sfuma il bis mondiale per Lionel Messi, mentre la Roja completa il suo doppio trionfo dopo il successo europeo. Tutto il mondo si è fermato per vedere il match: in Venezuela gli sfollati di La Guaira, la località più colpita dal terremoto, si sono presi una paio d’ore di serenità per godersi la finale.