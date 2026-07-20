Iran, Centcom diffonde video degli ultimi attacchi Usa

Gli Stati Uniti hanno lanciato attacchi contro l’Iran per la nona notte consecutiva, e i media iraniani hanno riportato esplosioni in diverse città, tra cui Sirik, Jask, Tabriz e Chabahar. Centcom ha diffuso un video delle operazioni contro “centri di comando militare iraniani, siti di difesa aerea e di sorveglianza costiera, capacità marittime, siti di lancio di missili e droni e reti di comunicazione”. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che gli ultimi attacchi militari contro l’Iran sono stati effettuati in onore dei militari americani uccisi nei giorni scorsi. “Li abbiamo colpiti di nuovo duramente e lo abbiamo fatto in onore dei, probabilmente tre, probabilmente tre grandi patrioti”, ha dichiarato Trump, di ritorno a Washington dopo la finale dei Mondiali. Sono morti combattevano affinché “l’Iran non possa dotarsi di un’arma nucleare“, ha aggiunto il leader della Casa Bianca.