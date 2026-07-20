India, in migliaia da movimento 'Cockroach' per marcia verso Parlamento: tensioni con la polizia

Migliaia di sostenitori del movimento ‘Cockroach’, guidato dai giovani, si sono riuniti lunedì mattina a Nuova Delhi per marciare verso il Parlamento indiano, chiedendo le dimissioni del ministro dell’Istruzione. Numerosi agenti di polizia hanno circondato il luogo della protesta, transennato nel cuore della capitale indiana. Le immagini televisive hanno mostrato la polizia colpire alcuni manifestanti con i manganelli dopo che questi avevano tentato di forzare le barricate di sicurezza. Il partito Cockroach, o partito degli Scarafaggi, è nato a maggio dopo che il presidente della Corte Suprema aveva paragonato alcuni giovani disoccupati agli “scarafaggi” durante un’udienza.