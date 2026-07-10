Taiwan, le violente mareggiate in vista dell'arrivo del tifone Bavi

Venerdì, forti onde si sono infrante sulla costa settentrionale di Taiwan mentre le fasce periferiche del tifone Bavi lambivano l’isola, dirigendosi verso la costa orientale della Cina. Il tifone Bavi, caratterizzato da venti sostenuti che raggiungono i 162 chilometri orari, avrebbe dovuto transitare a nord di Taiwan, portando forti piogge sull’isola – che conta 23 milioni di abitanti – tra la notte di venerdì e la giornata di sabato. Venerdì scuole e uffici pubblici sono rimasti chiusi a Taipei, la capitale, mentre i pescherecci sono stati ormeggiati vicini tra loro nei porti del nord di Taiwan. Molti voli diretti in Giappone, a Hong Kong e verso altre destinazioni sono stati cancellati fino a sabato, sebbene alcuni collegamenti rimanessero programmati, secondo quanto riferito dalla Central News Agency di Taiwan. La traiettoria del tifone verso nord-ovest avrebbe dovuto portarlo a sorvolare alcune remote isole giapponesi prima di passare a nord di Taiwan nella giornata di sabato. Secondo le previsioni, Bavi dovrebbe toccare terra sabato notte a sud di Shanghai, in Cina, vicino al confine tra le province del Fujian e dello Zhejiang.