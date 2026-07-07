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martedì 7 luglio 2026

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Vertice Nato, l'arrivo di Zelensky ad Ankara

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Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato in Turchia insieme alla first lady Olena Zelenska per il vertice della Nato, dove dovrebbe incontrare il presidente degli Stati Uniti Donald Trump per riportare l’attenzione del tycoon sul conflitto in corso con Mosca.
La portavoce della Casa Bianca, Anna Kelly, ha confermato il bilaterale durante una conferenza telefonica con i giornalisti, in occasione di un’anteprima del prossimo vertice ad Ankara.