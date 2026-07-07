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martedì 7 luglio 2026

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Medtronic, Pirotta: "Aritmie rilevate prima delle emergenze, tumori scoperti prima. Ecco la sanità del futuro"

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Dall‘intelligenza artificiale che anticipa le aritmie cardiache ai sistemi di endoscopia che migliorano la diagnosi precoce dei tumori: Medtronic porta in Italia tecnologie che stanno già cambiando il modo di fare medicina. A illustrarne i risultati concreti è Paola Pirotta, Amministratrice Delegata di Medtronic Italia, che racconta come l’azienda stia trasformando la propria identità da produttore di dispositivi medici a Healthcare Technology Company, integrando innovazione tecnologica, intelligenza artificiale e piattaforme digitali lungo l’intero percorso di cura.