Premio Strega, Gualtieri: "Firmato protocollo tra Roma e fondazione"

“Oggi abbiamo firmato una convenzione che rafforza la collaborazione tra Roma e il Premio Strega, anche con il ruolo delle biblioteche di Roma, che sono una rete straordinaria su cui noi stiamo investendo tantissimo per arrivare quasi a un raddoppio di 70 tra biblioteche e punti studio entro la fine della consiliatura in tutti i quartieri di Roma. Luoghi dove tutto l’anno gratuitamente poter leggere, poter studiare, poter partecipare a iniziative culturali e anche poter discutere con gli autori del Premio Strega e partecipare direttamente a questa bellissima manifestazione culturale”. Così il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, a margine della conferenza stampa in Campidoglio alla vigilia del Premio Strega 2026, rimarcando l’importanza della firma del protocollo tra il Comune di Roma e il Premio Strega, attraverso la Fondazione Maria e Goffredo Bellonci. Un Premio Strega che, nel 2026, raggiunge il suo 80esimo anniversario.