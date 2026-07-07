Parigi: Elizabeth Debicki, Anna Wintour e Baz Luhrmann tra gli ospiti della sfilata di Chanel

Anche Elizabeth Debicki, Anna Wintour e Baz Luhrmann tra gli ospiti giunti martedì alla presentazione della collezione Haute Couture di Chanel, durante la Settimana dell’Alta Moda di Parigi. C’era anche la campionessa olimpica di pugilato l’algerina Imane Khelif al centro di accuse e polemiche per il suo fisico mascolino.
Tra gli altri nomi presenti nella lista degli invitati figuravano il regista di “Shoplifters” Hirokazu Kore-eda, le attrici Virginie Ledoyen e Carole Bouquet e la cantante Jurin.