Milano, ciclista travolta da tir a Milano: muore a 67 anni

Incidente stradale mortale poco prima delle 13 a Milano, all’incrocio tra via Gattamelata e via Colleoni. Una donna di 67 anni, in bicicletta, è stata investita da un mezzo pesante ed è morta poco dopo essere stata trasportata, in condizioni critiche, all’ospedale Niguarda. La Polizia Locale è sul posto e sta cercando di risalire alla dinamica dell’incidente. Secondo una prima ricostruzione, il camion, proveniente da via Colleoni, stava svoltando a destra all’incrocio del semaforo con via Gattamelata quando ha investito la ciclista. Dai primi accertamenti, non è chiaro se la donna stesse attraversando sulle strisce pedonali oppure viaggiasse lungo via Colleoni a fianco dell’autocarro. Stando ai rilievi della polizia locale, il camion, guidato da un uomo di 33 anni, era dotato di sensore per angolo cieco.