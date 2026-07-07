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martedì 7 luglio 2026

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India, la protesta degli attivisti tibetani davanti all'ambasciata cinese

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Decine di attivisti del Tibetan Youth Congress hanno protestato martedì davanti all’ambasciata cinese a Nuova Delhi, in India. Al grido “La Cina fuori dal Tibet” e “Tibet libero”, i manifestanti hanno esposto cartelloni con la fotografia di Rangzen Lobga, un attivista tibetano che si è dato fuoco davanti alla sede delle Nazioni Unite a New York lo scorso 2 luglio. Le persone riunitesi hanno poi cercato di entrare nell’ambasciata e sono state fermate dalla polizia, che le ha spinte su degli autobus e le ha portate via.
La protesta ha denunciato quella che gli organizzatori hanno descritto come la continua repressione politica della Cina in Tibet e l’attuazione della “Legge sull’unità etnica“.