India, la protesta degli attivisti tibetani davanti all'ambasciata cinese

Decine di attivisti del Tibetan Youth Congress hanno protestato martedì davanti all’ambasciata cinese a Nuova Delhi, in India. Al grido “La Cina fuori dal Tibet” e “Tibet libero”, i manifestanti hanno esposto cartelloni con la fotografia di Rangzen Lobga, un attivista tibetano che si è dato fuoco davanti alla sede delle Nazioni Unite a New York lo scorso 2 luglio. Le persone riunitesi hanno poi cercato di entrare nell’ambasciata e sono state fermate dalla polizia, che le ha spinte su degli autobus e le ha portate via.

La protesta ha denunciato quella che gli organizzatori hanno descritto come la continua repressione politica della Cina in Tibet e l’attuazione della “Legge sull’unità etnica“.