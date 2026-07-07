Cina, frana nel nord-ovest del Paese: 33 persone intrappolate

Poco prima delle 7 di martedì mattina, una frana ha colpito un villaggio nella provincia del Gansu, nel nord-ovest della Cina, lasciando 33 persone intrappolate. Di queste, 17 sono state estratte e salvate.

Le operazioni di soccorso continuano. Sul posto sono stati inviati personale dei servizi di emergenza, dei vigili del fuoco, dei servizi medici e delle forze dell’ordine. Gli sforzi sono concentrati sulla ricerca delle persone ancora intrappolate, sull’allontanamento dei residenti colpiti e sulla prevenzione di disastri secondari.