Belgio, incendio in un condominio ad Anversa: i soccorsi

Diverse persone sono morte e molte altre sono rimaste ferite in un incendio divampato in un condomino ad Anversa, in Belgio. Lo riferisce la polizia locale. Le fiamme sono divampate all’ottavo piano del palazzo, un edificio di dieci piani nel quartiere di Linkeroever, dove vivono oltre 200 persone. Dall’edificio si è levata una densa colonna di fumo. Le operazioni di evacuazione sono tuttora in corso. Le autorità hanno invitato i residenti della zona a tenere chiuse porte e finestre e, se necessario, a spegnere gli impianti di ventilazione a causa dell’elevata concentrazione di fumo nell’aria. Secondo la polizia, i vigili del fuoco stanno operando in condizioni particolarmente difficili per l’estensione e l’intensità dell’incendio. Sul posto sono intervenute numerose squadre di soccorso e di polizia, compresa un’unità specializzata dotata di droni.