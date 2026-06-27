Il Burkina Faso interrompe le relazioni diplomatiche con la Francia: l'annuncio

Il governo militare del Burkina Faso, ex colonia francese fino al 1960, ha interrotto le relazioni diplomatiche con Parigi, principale partner del Paese africano in materia di sicurezza fino al colpo di Stato del 2022, anno in cui i rapporti si sono incrinati. “Il governo del Burkina Faso informa la comunità nazionale e internazionale di aver deciso di interrompere le relazioni diplomatiche con la Repubblica francese, con effetto da oggi, 26 giugno 2026. Tale decisione fa seguito a un’approfondita valutazione dello stato attuale delle relazioni bilaterali tra il Burkina Faso e la Francia”, ha detto il ministro della Comunicazione Pingdwende Gilbert Ouedraogo. “Infatti, non sussistono più le condizioni essenziali per promuovere relazioni basate sul rispetto reciproco, sulla fiducia reciproca e sul rispetto del principio di non ingerenza negli affari interni e della sovranità nazionale. Tale situazione si riflette, tra l’altro, negli sforzi incessanti da parte dell’attuale regime francese volti a minare gli interessi del Burkina Faso”, ha aggiunto.