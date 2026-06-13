Negramaro, grande successo a Campobasso per il via al Tour dell'Estate 2026

È partita da Campobasso, davanti a un pubblico entusiasta, l’avventura di “Una storia ancora semplice Tour 2026“, la nuova tournée estiva dei Negramaro che fino a settembre attraverserà l’Italia nei principali festival e nelle più importanti arene outdoor del Paese, prima di una lunga pausa annunciata dalla band. Un abbraccio lungo oltre vent’anni di musica, una festa collettiva cantata a squarciagola da migliaia di persone e un messaggio che campeggia gigantesco sul palco: “PACE”. Due ore di hit ed emozioni. L’apertura è affidata a una sorprendente versione dal sapore anni Ottanta di “Una storia semplice“, che introduce il pubblico in un viaggio tra passato e presente. Da lì in avanti è una successione di hit accolte da cori incessanti. Dopo il debutto di Campobasso, il tour proseguirà nei principali festival italiani (il 20 giugno a Rock in Roma) fino al grande finale del 20 settembre all’Arena di Verona, in quello che si annuncia come uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’anno.